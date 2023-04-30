تعكس تقديرات الأوضاع الاقتصادية.. «اتحاد التأمين» يكشف أهمية محاسبة القيمة العادلة

تبرز أهمية محاسبة القيمة العادلة في أنها تعكـس تقـديرات الأسـواق للأوضـاع الاقتصادية السائدة تمامًا، كما تعكس التغيرات في القيمة العادلة الآثار الناجمة عن التغيـرات الاقتصادية.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين أن أهمية استخدام محاسبة القيمة العادلة في القياس تتمثل في تقديمها لمعلومات تكون أكثر دقـة وملائمـة مـن التكلفة التاريخية، نظرًا لأنها تقيس مدى قدرة المنـشأة علـى التخـصيص الأمثـل للمـوارد والمحافظة عليها، ولأنها تساعد المستثمرين على تقيـيم إسـتراتيجيات المنـشآت فـي إدارة استثماراتهم المالية، خاصة فيما يتعلق بقيم ودرجة التأكد من صافي التدفقات النقدية المستقبلية.

وأضاف اتحاد التأمين من خلال نشرته الأسبوعية أن محاسبة القيمة العادلة تظهر بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تـاريخ إعـداد الميزانيـة العمومية، حيث يعترف بالدخل بعد الحفاظ علـى القـوة الـشرائية العامـة لحقـوق المساهمين في الوحدة الاقتصادية، كما أن محاسبة القيمة العادلة في اتخاذ قرارات استثمارية رشـيدة، لأنهـا مبنيـة علـى معلومات مالية ذات موثوقية عالية، وتساعد على إدارة وقياس المخاطر التـي تحـيط بالوحدة الاقتصادية.

وبيّن الاتحاد أن محاسبة القيمة العادلة تساعد في إجراء المقارنات بين المنشآت المتشابهة، والتي تـستخدم القيمة العادلة، ويتفق تطبيق القيمة العادلة مع مفهـوم المحافظـة علـي رأس المـال، وتحديد كمية رأس المال الذي يجب تخصيصه للأعمال المستهدفة.

ولفت إلى أن قياسات القيمة العادلة تستخدم كأداة لتحسين الوعي من أجل تقليـل المخـاطر التـي تصيب المنشآت، وذلك لكونها أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات وإجراء التحليلات المالية وأساس أفضل للتنبؤات بنتائج الأعمال والتدفقات النقدية، كما تراعي محاسبة القيمة العادلة تغيرات القوة الشرائية لوحدة النقد.

ويضمن وجود صلة بين القيمة التي تحددها المؤسسات والتطور الذي يحدث للقيم فـي سوق الأوراق المالية، كما تساعد القيمة العادلة في تعزيز مفهوم حوكمة الشركات، من خلال تقـديم صـورة حقيقية وواقعية وحالية لكل الأطراف ذات العلاقة فتساعد في تطبيق مبـدأ الـشفافية لحوكمة الشركات.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن القيمة العادلة لها قدرة تنبؤية عالية، خاصة لأنهـا تعكـس التـأثيرات الاقتصادية الجارية، وتعبر عن مفهوم الدخل الـشامل، أي تعـالج أربـاح وخـسائر العمليات الاستثنائية، كما توفر محاسبة القيمة العادلة أساسًا محايدًا لتقييم كفاءة الإدارة في إدارة الأموال عـن طريق توضيح تأثير قراراتها بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بأصـول ماليـة، وتكبـدًا لالتزامات المالية أو سدادها والاحتفاظ به.

وتزود محاسبة القيمة العادلة المستثمرين بنظرة تنبؤية مستقبلية لقيمة المنشأة، إذ يراعي من خلالها تغيـرات القوة الشرائية لوحدة النقد، كما توفر محاسبة القيمة العادلة معلومات موثوق فيها عند تقييم الأصول والخصوم ممـا يساعد مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وتحد من قدرة المنشأة على التلاعب في الأرباح، كما تساهم أيضًا في تحسين جـودة المحتوى المعلوماتي للقوائم والتقارير المالية.