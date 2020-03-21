الإسكندرية

تعقيم 13 مبنى ومسجد في سيوة ضمن تدابير مواجهة «كورونا»

كما تم تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا التي توضح التعريف بالفيروس
معتز محمود 8:33 م, السبت, 21 مارس 20 8:33 م, السبت, 21 مارس 20

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قام مجلس مدينة سيوة برئاسة اللواء وفائى الحصيوى باستكمال أعمال لتنفيذ خطة تطهير المنشآت والمباني العامة والحكومية والمساجد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا

وشملت أعمال الرش والتطهير التى تمت اليوم السبت، 13 مبنى ومسجد بقرية اغورمي وهى (محمية سيوة، جهاز التعمير، مسجد عباد الرحمن، مدرستا أغورمي الابتدائية، والإعدادية، والوحدة الصحية، والوحدة المحلية، مدرسة الزيدان، إدارة تفتيش المياه الجوفية، الضرائب العقارية، مركز شباب اغورمي.

وتمت الإجراءات بحق شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وسيتم استكمال باقي المباني والمنشآت الحكومية والإدارات.

كما تم تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا التي توضح التعريف بالفيروس وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجالس مدن المحافظة والقطاعات المختلفة فى تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا .

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بقلم معتز محمود

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