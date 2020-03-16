الإسكندرية

تعقيم وتطهير جامعة الإسكندرية عبر عملية الضباب

من خلال فريق وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة بتطهير وتعقيم المبنى بأكمله
مها يونس 3:41 م, الأثنين, 16 مارس 20 3:41 م, الأثنين, 16 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها جامعة الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا، أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أنه بدأ عملية تطهير وتعقيم مبنى إدارة الجامعة، حيث قام فريق وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة ، بتطهير وتعقيم المبنى بأكمله، موضحاً أن باقى منشآت ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية سوف يتم تطهيرها وتعقيمها خلال فترة تعليق الدراسة.


وصرح الدكتور سعد الزميتى ، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة والمدير التنفيذى للوحدة، أن فريق الوحدة قام اليوم بتعقيم المبنى باستخدام مادة الصوديو هايبو كلورايت ، وتم التعقيم باستخدام عملية الضباب، لافتا إلى أن عملية التعقيم شملت جميع غرف المكاتب ، وقاعات الاجتماعات، والممرات، والسلالم، وسيتم تكرار هذه العملية دوريا لضمان التطهير والتعقيم المستمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً