تعقيم وتطهير جامعة الإسكندرية عبر عملية الضباب

فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها جامعة الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا، أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، أنه بدأ عملية تطهير وتعقيم مبنى إدارة الجامعة، حيث قام فريق وحدة مكافحة الآفات بكلية الزراعة ، بتطهير وتعقيم المبنى بأكمله، موضحاً أن باقى منشآت ومدرجات الجامعة وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية سوف يتم تطهيرها وتعقيمها خلال فترة تعليق الدراسة.



وصرح الدكتور سعد الزميتى ، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بكلية الزراعة والمدير التنفيذى للوحدة، أن فريق الوحدة قام اليوم بتعقيم المبنى باستخدام مادة الصوديو هايبو كلورايت ، وتم التعقيم باستخدام عملية الضباب، لافتا إلى أن عملية التعقيم شملت جميع غرف المكاتب ، وقاعات الاجتماعات، والممرات، والسلالم، وسيتم تكرار هذه العملية دوريا لضمان التطهير والتعقيم المستمر.