تعقيم مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدينة 6 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بتطهير وتعقيم مقار امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بكافة المدارس التي من المقرر أن تشهد فيها الامتحانات هذا العام، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلاب خلال سير الامتحانات.

إجراءات التطهير والتعقيم بالمدارس

وأضاف الشربيني خلال تصريحات له اليوم، أن أعمال التطهير والتعقيم التي قامت بها الجهات المختصة شملت مدارس 6 أكتوبر الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية، و 6 أكتوبر الثانوية الفنية المتقدمة الصناعية بالحي الرابع، وأيضا الحي العاشر الرسمية للغات.

تعقيم المباني والمنشآت

وتابع رئيس الجهاز، أن الإجراءات تضمنت كذلك تطهير وتعقيم مدرسة أسامة بن زيد بالحي العاشر، والحي الثاني عش للتعليم الأساسي و6 أكتوبر الرسمية المتميزة للغات ونجيب محفوظ الإعدادية بنين بالحي السادس.

واستكمل، أن الإجراءات شملت مدرسة أم المؤمنين عائشة بالحي السادس، السيدة خديجة الثانوية بنات بالحي السادس، التربية السمعية للصم وضعاف السمع بالحي الحادي عشر.

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية داخل المدينة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الشأن.