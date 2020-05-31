تعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات والمرور قبل استئناف العمل غدًا (صور)

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية كافة إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة، داخل مقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ استعدادًا لبدء العمل بها، غدًا الإثنين.

وشملت أعمال التطهير مقار تصاريح العمل وتحقيق الأداة الجنائية وحدات المرور، وذلك حرصًا من الداخلية على سلامة المترددين عليها.

جاء ذلك في ضوء ما تقرر من استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية من الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية.

إضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور، على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد.