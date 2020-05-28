تعقيم الجمعية الزراعية في مرسى مطروح لمواجهة انتشار «كورونا»

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير الجمعية الزراعية وقسم شرطة في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية .

وأكد المعداوي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة إضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

وأشار إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين، إضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء بسيارات الضباب.

غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .