تعقيبًا على «إعدام الكتاكيت».. وزير الزراعة: الدولة تأخد إجراءات استباقية ومش بنتحرك علشان فيديو

أكد السيد القصير ، وزير الزراعة، أن الدولة تجتمع لحل اى مشكلة وتأخذ إجراءات استباقية، قائلا: “مش بنتحرك علشان فيديو أو فيديو هو اللى هيحركنا، ونتواصل منذ شهر 7 للوقوف على ما يجرى بشأن صناعة الدواجن، وهذه الإجراءات الاستباقية نتج عنها الإفراج عن المقررات لـ30 عميلا”.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والسيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن،

وقال وزير الزراعة: جميع الجهات المعنية بالأمر تسعى لإيجاد حلول لهذا الامر قبل تداول بعض الفيديوهات، وخير دليل على ذلك بعد تداول هذا الفيديو كان لدينا موعد محدد لعقد اجتماع لبحث الأمر ووضع حلول عاجلة، مما يؤكد أن هناك خطوات استباقية فى هذا الصدد، وهناك تواصل دائم مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وتابع: من ضمن الخطوات التى اخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالاعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تريد حمايتهم، طالبنا بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربين.