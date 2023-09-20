تعطيل العمل بالبنوك الخميس 28 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف

قرر ، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجريا.

اجازة المولد النبوي الشريف

وأضاف المركزي في بيان:”أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وستكون للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

وستكون بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.