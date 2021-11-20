تعطيل الدراسة في 8 محافظات غدا الأحد لسوء الأحوال الجوية

وانضمت محافظات جديدة ، للمحافظات الحدودية الشمالية التي سبق وقررت تعطيل الدراسة اعتبارا من اليوم السبت

أعلنت عدة محافظات عن استمرار تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما انضمت محافظات جديدة ، للمحافظات الحدودية الشمالية التي سبق وقررت تعطيل الدراسة اعتبارا من اليوم السبت .

تعطيل الدراسة بـ 8 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

حيث أعلنت 6 محافظات استمرار تعليق الدراسة غدا الاحد ، وهي الإسكندرية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، دمياط ، مطروح ، الدقهلية.

المنوفية والقليوبية تنضم لقرارت تعليق الدراسة

وانضمت محافظتا المنوفية ، والقليوبية، لقرارات تعطيل الدراسة غدا الأحد، ليصل إجمالي المحافظات إلى 8 محافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متنوعة الشدة في معظم المحافظات المصرية وخصوصًا الشمالية وحتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يصل عدد المحافظات المتوقع سقوط أمطار فيها إلى نحو 19 محافظة.



وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون ، محافظ المنوفية ، تعطيل الدراسة بالمدارس غدا الأحد بمراحل التعليم ما دون الجامعي.

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الإدارات التعليمية .

كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشارع ورفع الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار وإعداد تقرير فوري بالموقف. صورة أرشيفية لسوء الأحوال الجوية

وأصدر عبدالحميد الهجان ، محافظ القليوبية، قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة غدا الأحد.

وشدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار تعطيل الدراسة.

وذلك بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة ، غدا الأحد لليوم الثاني.

واستثى قرارا المحافظ ، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية..

ومن جانبه قرر اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة مد تعطيل الدراسة غداً الأحد.

وذلك بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة .

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .

وأعلنت محافظة مطروح استمرار تعليق الدراسة غدا الأحد ، ولحين استقرار الاحوال الجوية

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد اعلنت أمس تعطيل الدراسة يومى السبت والأحد.

وذلك بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ .

كما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار تعليق الدراسة، غداً الاحد، الموافق 21 نوفمبر.

وذلك لليوم الثانى على التوالى، في كافة المدارس بجميع أنواعها على مستوى المحافظة.

كما قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية استمرار منح اجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى، غدا الاحد ، نظرا للتقلبات الجوية.