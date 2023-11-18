تعطيل الدراسة في الاسكندرية ومطروح غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدًا الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الأحد 19 نوفمبر.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.



يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية