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تعطيل الدراسة في الإسكندرية والدقهلية يوم السبت المقبل

نظراً للتوقعات بسوء الأحوال الجوية وحرصاً على الطلاب
محمود خاطر 9:25 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 9:25 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (للطلاب والمعلمين) بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

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كما قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن يكون السبت 20 نوفمبر 2021 إجازة للطلاب فى مراحل التعليم دون الجامعى.

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بقلم محمود خاطر

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