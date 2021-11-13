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تعطيل الدراسة غدا في أسوان ورئيس الوزراء يتابع تداعيات الطقس السيئ

تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار بواسطة 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية
منتصر محمود 4:12 م, السبت, 13 نوفمبر 21 4:12 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الموقف مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات هذه الأزمة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة حالياً للسيطرة على تداعيات سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة والعاصفة الترابية التى اجتاحت بعض المراكز والمدن مساء أمس.

المحافظ يعلن منح إجازة استثنائية لطلاب المدارس غداً الأحد

فيما قام المحافظ بتفقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، حيث تابع المهام التى تقوم بها الجهات التنفيذية فى هذا الإتجاه، وقد أعلن محافظ أسوان عن منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غداً الأحد وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب فى ظل إحتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية.

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بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية، لافتاً إلى أنه حرصاً على تيسير الإجراءات ومنع التزاحم لتقديم المستندات الخاصة بالمعلمين الراغبين فى العمل بنظام الحصة فقد تقرر إجراء التقديم إلكترونياً من يوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم، على أحد العناوين الإلكترونية التالية : (http://cutt.us/Aswan-EDU / https://bit.ly/3FeA5fU / https://forms.gle/4SsxXdQ5Yc3J2Hcx7 ).

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وخلال تواجده بغرفة العمليات الرئيسية اطمأن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التى تضررت من موجه الطقس السيئ وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف.

حيث أكد المسئولون أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.

تصريف كميات كبيرة من مياه الأمطار بواسطة 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجز ترابى و13 بحيرة صناعية

وفى نفس السياق كشف المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان عن أنه تم تصريف جميع كميات مياه الأمطار التى سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا و 2 سد إعاقة وحاجز ترابى، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعة بجميع أنحاء المحافظة، حيث تم تصريفها إلى المصارف المائية، خاصة فى 4 مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو مما ساهم فى انحسار الأضرار والخسائر بشكل جيد.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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