تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

أعلنت محافظة الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع مدارس المحافظة، بسبب عدم استقرار الطقس، وسوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، غدا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا لتعرض المحافظة لطقس سيئ، حيث ضربت المدينة رياح شديدة البرودة وأمطار غزيرة.

وأصدر رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام الكردي، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة غداً وبعد غد الأربعاء والخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، اليوم وغدا.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد أكد البيان العاجل رقم 26 لسنة 2019 الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة، أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة، للمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية.