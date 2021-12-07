تعطيل الدراسة غدا بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غداً للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر.

جاء ذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والمقرر استمرارها خلال الساعات القادمة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

شمل القرار الإداريين، ولكن يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجاتهم كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وعلى صعيد متصل كان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن. على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

ومن جهته أصدر الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أولًا بأول .