تعطيل الدراسة بكليات جامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين» غدا

تم تأجيل الامتحانات التي كان مقرر انعقادها غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد.

كما تم تأجيل الامتحانات التي كان مقرر انعقادها غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.

وكان محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف قد قرر تعطيل الدراسة غداً الأحد 21 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.