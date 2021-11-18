تعطيل الدراسة السبت في مطروح وكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ، أن المحافظ اللواء جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة يوم السبت القادم، الموافق 20 نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة. وأوضح أن ذلك القرار بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض…

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى لمحافظة كفرالشيخ، أن المحافظ اللواء جمال نورالدين، قرر تعطيل الدراسة يوم السبت القادم، الموافق 20 نوفمبر الجارى، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة.



وأوضح أن ذلك القرار بصفة مبدئية، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

كما تقرر تعليق الدراسة بمدارس مطروح من يوم السبت القادم 20 نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية فى تقارير صادرة عنها أنه من المتوقع تعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطار غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظو المحافظات الساحلية الشمالية، قرارا بغلق المدارس يوم السبت القادم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.