تعطل مفاوضات المركزى والمستثمرين لجدولة مديونيات فروق العملة

❐ «مستثمرى العاشر»: 10 شركات فقط استفادت من المبادرة.. والوضع يزداد سوءًا أحمد اللاهونى: تعطلت المفاوضات القائمة بين البنك المركزى واتحاد جمعيات المستثمرين بشأن مديونيات العملاء الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل…

❐ «مستثمرى العاشر»: 10 شركات فقط استفادت من المبادرة.. والوضع يزداد سوءًا

أحمد اللاهونى:

تعطلت المفاوضات القائمة بين البنك المركزى واتحاد جمعيات المستثمرين بشأن مديونيات العملاء الأقل من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

وأرجع سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تعطل المفاوضات إلى اعتراض المستثمرين على اشتراطات المبادرة، التى حددت مدة جدولة المديونيات على عامين، وبفائدة %12.

وقال إن اللجنة المتفق على تشكيلها من نائب محافظ البنك المركزى، جمال نجم، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، لحل الأزمة لم تجتمع مرة واحدة حتى الآن، لطرح مقترحات جديدة من شأنها توفيق الأوضاع وتسوية الأزمة.

ونشأت مديونيات فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من %100 بعد التعويم، ما أدى إلى تراجع نسبة الغطاء النقدى المقدم من الشركات بالعملة المحلية مقابل مديونياتهم الدولارية لما بين 50 – %60، مقابل نسبة محددة من المركزى لا تقل عن %110، وبالتالى أصبح لزاما على العملاء ضخ أموال جديدة بالجنيه للحفاظ على نسبة التغطية (%110)، مع إثبات تلك المديونيات بأسعار الصرف الجديدة، بما يعنى خسائر سعر صرف تصل لحوالى 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، وهو ما يهدد بتآكل رأسمال بعض الشركات بنسبة تزيد على %50.

وأضاف عارف لـ «المال»، أن المبادرة المطروحة من «المركزى» كانت مجرد «إسبرين تسكين» لتهدئة الأوضاع مع المستثمرين بعد تعويم الجنيه، ولم تحقق الهدف المنشود منها حتى الآن.

ولفت إلى أن عدد شركات جمعية العاشر من رمضان التى نجحت فى توفيق أوضاعها مع البنوك لم يتخط 10 من إجمالى 80 – 90 شركة مديونيتها أقل من 5 ملايين دولار، مؤكدًا ان الوضع ما زال متأزما ويحمل المستثمرين مزيدا من الأعباء، فى النهاية ترمى على عاتق المستهلك البسيط.

وتقدم المستثمرون باستغاثات متعددة عقب التعويم من خسائر فروق العملة، ما دفع محافظ المركزى طارق عامر لعقد سلسلة اجتماعات، أسفرت عن الموافقة على إطلاق مبادرة لسداد الفروق عن الأرصدة التى تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار، بشرط عدم تجاوز المبيعات السنوية للشركة المدينة مستوى 500 مليون جنيه.

ورجحت جمعيات المستثمرين استفادة نحو 500 شركة من المبادرة الجديدة، بإجمالى مديونيات تتجاوز 450 مليون دولار، فيما تقدر الأرصدة الإجمالية للمديونيات الدولارية بنحو 3 مليارات دولار.