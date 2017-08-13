تعطل مفاجئ بفرامل قطار أبو قير- محطة مصر

السيد فؤاد: أكد مسئولي هيئة السكة الحديد بالإسكندرية، أنه حدث تعطل مفاجئ بالفرامل بقطار خط أبو قير، وتحديدا "قطار رقم ٢٩ المتجه إلى محطة مصر"، بعد خروجه من محطة سيدي بشر اليوم الأحد . جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تجاوز قطار أبو قير السرعة المقررة، وعدم توقفه بمحطة في



السيد فؤاد:



أكد مسئولي هيئة السكة الحديد بالإسكندرية، أنه حدث تعطل مفاجئ بالفرامل بقطار خط أبو قير، وتحديدا “قطار رقم ٢٩ المتجه إلى محطة مصر”، بعد خروجه من محطة سيدي بشر اليوم الأحد .

جاء ذلك ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تجاوز قطار أبو قير السرعة المقررة، وعدم توقفه بمحطة فيكتوريا .

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية أنه لا صحة تماما لما نشر، وأن ما حدث هو تعطل مفاجئ بفرامل القطار، وأن السائق أبلغ عن العطل في الحال، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمحطة فيكتوريا، إلى أن تمت السيطرة على القطار بمحطة الرمل الميري، ثم تخزينه واستبداله في الحال بقطار أخر.

يذكر أن قطار خط أبو قير يمر في وسط الإسكندرية وينقل قرابة 40% من حركة النقل بالإسكندرية .