تعطل شبكة النقل في لندن جراء إضراب موظفي السكك الحديد

أدى إضراب عمال مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، اليوم الجمعة، إلى توقف شبكة النقل في لندن إلى حد كبير، بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديدية بسبب الأجور وظروف العمل في أحدث إضراب في صيف شابته النزاعات العمالية، بينما يؤثر التضخم الذي تجاوز 10% في قيمة الأجور.

وقالت هيئة النقل في لندن إن جميع خطوط مترو أنفاق وقطارات لندن توقفت كليًّا أو جزئيًّا، كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات غربي المدينة. وأضرب عشرات الآلاف من العمال من شبكة السكك الحديدية الوطنية الأوسع نطاقًا عن العمل، الخميس، ويخططون لإضراب آخر، السبت.

تعطل شبكة النقل في لندن

وعانى المسافرون في مختلف أنحاء البلاد بالفعل، الاضطراب الناجم عن إضرابات السكك الحديدية، هذا العام، والتي نظّمتها النقابات التي تطالب بأجور تناسب بشكل أفضل تكلفة المعيشة المرتفعة الناجمة عن التضخم الناتج عن أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن يشهد قطاع السكك الحديدية إضرابًا آخر، السبت، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور لتعويض ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتتهم نقابات قطاع سكك الحديدية حكومة المحافظين في بريطانيا، بمنع شركات القطارات (المملوكة للقطاع الخاص) من تقديم عرض أفضل.

وتنفي الحكومة التدخل، لكنها تقول إن شركات سكك الحديد بحاجة إلى خفض التكاليف والتوظيف بعد عامين ظلت فيهما واقفة على أقدامها، بفضل التمويل الحكومي الطارئ.

وقال وزير النقل غرانت شابس: «إنها ضربة موجعة للجمهور أن تدير النقابات ظهرها وتتجه للإضراب بعد أن قدَّمنا 16 مليار جنيه من الدعم لقطاع سكك الحديد».

ارتفاع معدل التضخم

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم بلغ 10.1% في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 1982؛ إذ أثَّر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن العملية الروسية بأوكرانيا في المستهلكين بشكل مباشر من خلال ارتفاع فواتير منازلهم، وبشكل غير مباشر جراء زيادة أسعار المواد الغذائية.

وأدى ذلك إلى مواجهة بين الشركات التي تقول إن ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب يحدّ من مجال التفاوض، والنقابات التي تقول إن عمالها لا يستطيعون تحمل نفقات المعيشة، والحكومة التي تشعر بقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تغذِّي التضخم.

ويخطط مزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.

وقد أعلن عمال البريد والمحامون والمدرسون والممرضون ورجال الإطفاء، وموظفو شركة الاتصالات البريطانية، وعمال الموانئ، وموظفو المطارات، إضرابهم في وقت لاحق من هذا الشهر.