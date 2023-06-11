تعطل رصف طريق 21 حلوان الكريمات أحدها.. «نقل النواب» تناقش بعض طلبات الإحاطة اليوم

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، اجتماعا اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022. مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة).

كما تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم عددا من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن تعطل رصف طريق 21 حلوان الكريمات في المنطقة الواقعة عند مركز الصف بالجيزة لعدم الانتهاء من المرافق على الطريق (مياه- صرف صحي) حتى الآن.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام عاشور، بشأن الحاجة إلى سرعة الانتهاء من إنشاء كوبري مزلقان مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة ، وطلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد صلاح أبو هميلة، بشأن تهالك محطة سكك حديد مركز العياط محافظة الجيزة، بالإضافة إلى اختلاف منسوب رصيف المحطة عن جسم القطار مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث.



وطلب الإحاطة المقدمة من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري على التصريح ببدء العمل بالمشاريع العامة (محطة رفع صرف صحي ومدرسة إعدادي ووحدة صحية) بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية بدعوة أن الارض تقع ضمن حرم الطريق رغم اعتماد الأرض ضمن كردون القرية.



وأيضا وطلب الإحاطة المقدمة من النائب مجاهد نصار، بشأن عدم إعادة تركيب كوبرى المشاة أمام مزلقان ميت نما بطريق مصر/ إسكندرية الزراعي للحفاظ على أرواح المواطنين بعد نهو أعمال الطريق الدائري.