بورصة وشركات

تعطل العمل بالبورصة خمس جلسات بمناسبة عيد الفطر المبارك

تقرر إستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ .
مصطفى طلعت 11:27 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 11:27 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطل العمل بها اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠ وحتى الخميس ٢٨ من الشهر ذاته ( اي خمس جلسات).

جاء ذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعطيل البنك المركزي العمل بكافةً البنوك.

وقالت البورصة، في بيان مقتضب، أنه تقرر استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ .

وقررت الحكومة مد إجازة عيد الفطر لموظفيها في القطاع الحكومي إلى 5 أيام كاملة تبدأ يوم الأحد القادم حتى الخميس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تقرر مد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة بدلا من التاسعة ووقف كل وسائل النقل الجماعى خلال نفس الفترة وذلك خلال فترة أسبوع عيد الفطر من الأحد وحتى الجمعة، على أن يبدأ من السبت 30 مايو إعادة فتح الحياة مرة أخرى .

وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد العيد سوف يستمر حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وتابع: “كما اتفق على انه ابتداء من منتصف يونيه سيتم الإعلان والنظر فى عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة ، حيث ستتم دراسة إعادة فتح إقامة شعائر دينية بأماكن العبادة|.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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