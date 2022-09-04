«تعزيز قنوات الاتصال».. تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بنظيره بدولة النيجر

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -اليوم الأحد- حمادو أدامو سولي وزير الداخلية بدولة النيجر، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبين خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، إضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين.

وأكد اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية، والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النيجر للقاهرة، مؤكدًا حرصها على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النيجر في ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين.

وأشار إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، خاصةً الهجرة غير الشرعية فى ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.