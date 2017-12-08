تعزيز التعاون بين مصر وكندا في الصناعات الغذائية تناقشه ندوة الأحد

محمد ريحان:



ينظم جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة متخصصة يوم الأحد المقبل، حول السوق الكندية، وأنماط الاستهلاك وقنوات التوزيع الخاصة بهذه السوق الواعدة.



وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن تنظيم هذه الندوة يأتى تتويجاً لجهود مكتب التمثيل التجاري في كندا، وتعاونه مع مكتب تيسير التجارة الكندي، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن الندوة ستتناول التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الغذائية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة به فضلا عن الالتقاء بكبريات الشركات المصرية أعضاء المجلس.



ومن ناحية أخرى، أوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، أن الجانب الكندي قد وافق كذلك على تمويل مشاركة 10 شركات مصرية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفعاليات معرض “سيال كندا ” المقرر عقده خلال الفترة 2-4 مايو 2018 والذي يعد من أهم الفعاليات التجارية التي تقام دولياً في مجال الصناعات الغذائية، مع التركيز على اختيار الشركات التي تديرها سيدات أعمال مصريات، وذلك تزامناً مع تسمية عام المرأة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.



وأضاف “عنتر” أن هذه الندوة تعتبر البرنامج الأول من نوعه بهذا المستوي الفني والتمويلي بين مصر وكندا، لدعم القدرات التصديرية للمصدرين المصريين بالأسواق الخارجية، وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً.