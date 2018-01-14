تعزيز إجراءات تأمين المعابر والمعديات علي المجري الملاحي لقناة السويس



خطة محكمة لتضييق الخناق علي العناصر الإرهابية بسيناء ومنع الدعم اللوجستي عنهم

استخدام أحدث تقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة لمنع تهريبها

التعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والمشتبه بهم



بدور إبراهيم:



تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة، قامت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بتكثيف إجراءاتها الأمنية لحماية الأهداف الهامة، وإحكام السيطرة علي المعابر والحدود البرية والساحلية على المحاور الإستراتيجية للدولة.

في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني، عززت القوات المسلحة من إجراءاتها بالتعاون مع الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، لتأمين المعابر والمعديات علي المجري الملاحي لقناة السويس، وفقا لخطة محكمة تستهدف ضبط العناصر الإجرامية، والمشتبه بهم وتضييق الخناق علي العناصر الإرهابية ومنع وصول الدعم اللوجستي إليهم.

في نطاق الجيش الثالث الميداني، شددت عناصر التأمين من إجراءاتها بمحيط معدية الشط، ونفق الشهيد أحمد حمدي، باستخدام أحدث أجهزة وتقنيات الكشف عن الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة لمنع تهريبها من والي سيناء، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة وانتظام الحركة المرورية للأفراد والمركبات عبر المعابر .

وكذلك المعابر والمعديات بنطاق الجيش الثاني الميداني بكل من معديات سرابيوم، ونمرة 6 والقنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وكذلك كوبري السلام، والكباري العائمة التي تم إنشاؤها مؤخرا للتيسير علي المواطنين من أبناء سيناء، والعاملين بالمشروعات التنموية الجديدة التي يجري تنفيذها شرق القناه.

يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة، لتأمين وحماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر .

