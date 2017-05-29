تعرَّف على مدرّبي ألعاب الصالات في الزمالك

علي المصري ‏استقرّ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على المديرين الفنيين لفِرق الدرجة الأولى لألعاب كرة اليد والسلة والطائرة بالنادي، ليتولوا المهمة في الفترة المقبلة. كان مجلس القلعة البيضاء قد أسند مهمة التفاوض مع المدرّبين الجدد، لرحاب…

علي المصري

‏استقرّ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على المديرين الفنيين لفِرق الدرجة الأولى لألعاب كرة اليد والسلة والطائرة بالنادي، ليتولوا المهمة في الفترة المقبلة.

كان مجلس القلعة البيضاء قد أسند مهمة التفاوض مع المدرّبين الجدد، لرحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي، ليُنهي التفاوض مع مجدي أبو المجد ليصبح مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد، خلَفًا لأيمن صلاح، وأحمد العطار رئيسًا للجهاز، خلفًا لحسام غريب.

‏وتمّت الموافقة على تولّي عصام عبد الحميد، منصب المدير الفني لفريق كرة السلة، خلَفًا لفادي هاني، وأحمد مصطفى مديرًا فنيًّا للكرة الطائرة، خلفًا لنهاد شحاتة.