تعرّف على مسابقة «مرفق الكهرباء» لأكثر 9 أشخاص خفضا للاستهلاك والفاتورة

اطلق جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك مسابقة تحت عنوان “استهلك صح و استغل فلوسك صح” لاول 9 متسابقين يقومون بخفض استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان.

واعلن الجهاز عن المسابقة منذ بداية الاسبوع الجاري لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال.

واعلن المرفق عن أن شروط المسابقة تتضمن الآتي:

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.

2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .

3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

ويتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

كما يتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

-واضاف المرفق ان جوائز المسابقة ستتضمن الآتي :(لمبات ليد ..و مفاجات أخري لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

كما نوه عن البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو الجاري ، موضحا ان طريقة التسجيل في المسابقة ، تأتي عن طريق ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: erapress@egyptera.org

وتمتلك مصر شبكة كهربائية ضخمه حيث تمكنت من تحويل العجز في الطاقة الكهربائية الى فائض يمكن تصديره الى عدد من الدول كما لم يتم تخفيف الاحمال منذ منتصف 2014.

ويصل اجمالى قدرة الشبكة القومية الأسميه لنحو 55 ألف ميجاوات تستطيع انتاجه عبر عدد من المصادر مثل الطاقة الاحفورية والطاقة المتجددة التى تتضمن الشمس والماء والرياح ، كما يصل فائض الطاقة الكهربائية لنحو 20 الف ميجاوات بعد الانتهاء من تنفيذ اكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوي العالم بقدرة 14.4 الف ميجاوات ببني سويف والبرلس والعاصمة الادارية.