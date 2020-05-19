طاقة

تعرّف على مسابقة «مرفق الكهرباء» لأكثر 9 أشخاص خفضا للاستهلاك والفاتورة

تتضمن لمبات ليد وجوائز اخري يتم تقديم الطلبات بداية من 25 مايو
عمر سالم 7:15 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20 7:15 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اطلق جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك مسابقة تحت عنوان “استهلك صح و استغل فلوسك صح” لاول 9 متسابقين يقومون بخفض استهلاك الكهرباء خلال شهر رمضان. 

واعلن الجهاز عن المسابقة منذ بداية الاسبوع الجاري لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال.

واعلن المرفق عن أن شروط المسابقة تتضمن الآتي:

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.
2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .
3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.
4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

ويتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

كما يتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.
-واضاف المرفق ان جوائز المسابقة ستتضمن الآتي :(لمبات ليد ..و مفاجات أخري لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

كما نوه عن البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو الجاري ، موضحا ان طريقة التسجيل في المسابقة ، تأتي عن طريق ارسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك اوعلى العنوان الالكتروني التالي: erapress@egyptera.org

وتمتلك مصر شبكة كهربائية ضخمه حيث تمكنت من تحويل العجز في الطاقة الكهربائية الى فائض يمكن تصديره الى عدد من الدول كما لم يتم تخفيف الاحمال منذ منتصف 2014.

ويصل اجمالى قدرة الشبكة القومية الأسميه لنحو 55 ألف ميجاوات تستطيع انتاجه عبر عدد من المصادر مثل الطاقة الاحفورية والطاقة المتجددة التى تتضمن الشمس والماء والرياح ، كما يصل فائض الطاقة الكهربائية لنحو 20 الف ميجاوات بعد الانتهاء من تنفيذ اكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوي العالم بقدرة 14.4 الف ميجاوات ببني سويف والبرلس والعاصمة الادارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«الكهرباء» تربط برنيس بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة

عمر سالم 5:02 م, الأثنين, 18 مايو 20

«الكهرباء» تضخ 6 ملايين جنيه استثمارات بشمال سيناء خلال 9 أشهر

عمر سالم 4:16 م, الأحد, 17 مايو 20

لأول مرة.. «الكهرباء» تربط مرسى علم بالشبكة القومية

عمر سالم 6:14 م, الأحد, 10 مايو 20

وزير الكهرباء : إضافة 28 ألف ميجاوات قدرات للشبكة القومية بنهاية 2019

عمر سالم 6:24 م, الثلاثاء, 3 مارس 20

هواوي الصينية تقدم مقترحاً لتحويل شبكة كهرباء مصر إلى ذكية وآمنة

عمر سالم 3:17 م, الأثنين, 26 أغسطس 19

154 % ارتفاعًا بأطوال شبكات الكهرباء جهد 500 كيلوفولت بحلول 2020 (جراف)

عمر سالم 8:16 م, الأثنين, 17 يونيو 19