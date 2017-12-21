تعرّف على مدافع شباب الأهلي بعد تصعيده للفريق الأول

علي المصريقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد أحد المدافعين شباب القلعة الحمراء، المميزين من فريق 99 بالنادي؛ للتدريب مع الفريق الأول؛ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، الاثنين المقبل، في مسابقة الدوري.وجاء قرار البدري بعد تعرض محمد نجيب، مدافع الفريق الأ

علي المصري





قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد أحد المدافعين شباب القلعة الحمراء، المميزين من فريق 99 بالنادي؛ للتدريب مع الفريق الأول؛ استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، الاثنين المقبل، في مسابقة الدوري.

وجاء قرار البدري بعد تعرض محمد نجيب، مدافع الفريق الأول، لإصابة في مباراة سموحة قد تبعده عن المواجهة المقبلة للفريق أمام دجلة.

وكشف أمين عرابي، المدير الفني لفريق ناشئي الأهلي مواليد 99، أن المدافع هو محمد عبد المنعم الذي يعد من أكثر المدافعين تميزًا بمصر في هذه الفئة العمرية.

وقال عرابي إن اختيار عبد المنعم للتصعيد للفريق الأول جاء بترشيح مشترك منه ومن الدكتور عمرو أبو المجد، رئيس قطاع الناشئين، وخالد جاد الله نائب رئيس القطاع.

وأكد أن اللاعب يتمتع بقدرات فنية وبدنية جيدة، سواء في الكرات العرضية وألعاب الهواء، وهو ما أهّله للمشاركة بصفة أساسية في جميع المباريات مع منتخب الشباب الذي يقوده الكابتن حمادة صدقي خلال دورة كوسوفا.