تعرّف على دور الاتحاد المصري للتأمين في نشر الوعي بين العملاء (جراف)

نجح الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية، في السنوات الأخيرة، في إبرام عقود واتفاقيات تأمين إلزامي مع جهات حكومية، لتوفير الحماية للأفراد والمشروعات المختلفة من مختلف المخاطر، كما يسعى الاتحاد إلى تنويع وزيادة عدد بوالص التأمين الإجباري، مثل تأمين المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين وتحسين البيئة التشريعية للقطاع، مما يساهم في تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد.

وقد أطلق الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية حملة إعلانية تليفزيونية لزيادة الوعي التأميني في المجتمع، هدفها الأساسي تنمية الوعي بأهمية التأمين على الحياة أو على الممتلكات.

إضافة لذلك، فقد تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لتضمين مناهجها المختلفة دور التأمين وفوائده، لتوضيح وتبسيط مبادئه ومفاهيمه وأهدافه وأهميته للمجتمع والاقتصاد الوطني.

والجراف التالي يوضح انخفاض نسب الأمية في المجتمع المصري على مدار 40 سنة تقريبًا:

ولا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للتأمين ينظم ندوات بشكل دوري، من اللجان الفنية التابعة له أو بالتعاون مع الاتحادات أو الهيئات الإقليمية والدولية، بحضور ممثلين عنها لتبادل خبراتهم في مجال التأمين والتجارب الناجحة.

ويصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرة فنية أسبوعية عن التطور في المجال أو إعادة التأمين بمصر أو على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأخيرًا، يوصي الاتحاد المصري للتأمين شركات الوساطة بمعرفة آراء العملاء بالنسبة لأنواع التأمين المعروضة أو المطلوبة، ومستوى الخدمة التأمينية المقدمة، وعليها إبلاغ شركات التأمين بكل ما يصل لعلمها في هذا الشأن، والعمل على إزالة أسباب شكوى العميل، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار الشركة أو الشركات التي تعمل لحسابها.