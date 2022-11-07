تعرّف على تعويضات نشاط التأمين في أغسطس 2022 (جراف)

بلغت قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في أغسطس من العام الماضي 813,5 مليون جنيه، بينما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 15% لنفس الشهر من العام الحالي حتى وصلت إلى ما تعدّى حاجز الـ937 مليونًا.

كما زادت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 28.5%، حتى بلغت ما يربو على 1,5 مليار جنيه لـ”أغسطس 2022″، في حين أن تلك القيم قد سجلت في ذات الشهر من العام السابق 1,2 مليار، وبذلك ناهزت نسبة ارتفاع قيم التعويضات عن العام الماضي 23%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”أغسطس 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة قد وصلت إلى ما لامس 2,5 مليار جنيه، وبذلك تكون قد زادت القيم المسددة عن السنة الماضية بنسبة 23%، حيث لم تتجاوز الـ2 مليار.

وفي الجراف التالي قيم تعويضات أنواع التأمين في أغسطس 2022 وتغيرها عن مثيله في 2021:

وفي الجراف التالي نسب تغير تعويضات أنواع التأمين في أغسطس 2022 عن مثيله في 2021: