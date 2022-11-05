تعرّف على ترتيب شركات التأمين من حيث الأقساط أول 8 شهور من 2022 (جراف)

بلغ إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين في الفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022 ما يناهز 37,5 مليار جنيه، وتصدرت “مصر لتأمينات الحياة” شركات القطاع في أقساطها المحصلة، حيث تجاوزت 5,9 مليار، بينما وصلت “مصر للتأمين” إلى 5,1 مليار تقريبًا، لتكون بذلك في المركز الثاني.

في حين أن المركز الثالث كان لـ”أليانز لتأمينات الحياة – مصر”، التي بلغت أقساطها المحصلة قيمة وصلت إلى 4,3 مليار جنيه تقريبًا، في الشهور الـ8 الأولى من 2022، وحل بعدها “أكسا لتأمينات الحياة – مصر” لنفس الفترة بحجم تحصيل زاد قليلًا عن 2,7 مليار.

المركز العاشر لـ”أورينت للتأمين التكافلي – مصر”

وناهزت أقساط “متلايف لتأمينات الحياة” المحصلة قيمة 2,7 مليار جنيه، في الفترة منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس، لتحل بذلك في المركز الخامس، بينما جاءت “جي أي جي مصر – حياة تكافل” في المرتبة السادسة، بحصة زادت قليلًا على 1,8 مليار، أما “ثروة لتأمين الحياة” فقد حصّلت 1,6 مليار تقريبًا، لتكون بذلك السابعة.

واستقرت “أليانز للتأمين – مصر” في المركز الثامن، بأقساط محصلة بلغت قيمتها 1,5 مليار جنيه تقريبًا، في الفترة منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022، في حين أن المرتبة التاسعة أخذتها “جي أي جي للتأمين – مصر”، التي حصّلت ما ناهز 1,4 مليار، وجاءت “أورينت للتأمين التكافلي – مصر” بحصة قدرها 1,2 مليار تقريبًا، لتكون العاشرة.

مجموع أقساط 9.3 مليار تقريبًا للكيانات الأقل من 3%

بلغت الأقساط المحصلة التي تقل عن 3% لشركات التأمين الأخرى؛ قيمة بلغت 9,3 مليار جنيه، لتأخذ تلك الكيانات مجتمعة من نسبة إجمالي الأقساط 24.69%.

وكنت الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت في تقريرها للأنشطة غير المصرفية للفترة من بداية يناير إلى نهاية أغسطس 2022 عن مؤشرات الحصص السوقية لشركات التأمين، لذات المدة.

والجراف التالي يوضح ترتيب شركات التأمين من حيث الأقساط بأول 8 شهور من 2022: