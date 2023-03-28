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«تعريف الحيوان» يثير الجدل بمناقشات «النواب» حول قانون تنظيم حيازة الكلاب

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شهد جدلا بين النواب

«تعريف الحيوان» يثير الجدل بمناقشات «النواب» حول قانون تنظيم حيازة الكلاب
ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:49 م, الثلاثاء, 28 مارس 23

شهد اجتماع لجنة الزراعة و الرى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جدلا بين النواب من جهة و ممثلي المجتمع المدني و الرفق بالحيوان أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب، حول تعريف الحيوان و الذى جاء فى القانون بأنه الحيوان غير المملوك و غير الخاضع لسيطرة و رعاية أى حائز و يتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته .


و قالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان إن الحيوان الضال يتم التعامل معه الآن من خلال مشروعات مشتركة بين المجتمع المدني و الهيئة العامة للخدمات البيطرية و يتم تعقيمه و تطعيمه و لا يصبح خطرا فوفقا للتعريف سيتم التعامل معه على أنه كلب ضال .

و علق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، قائلا : « بهذه الصورة يتم تقديم رعاية له فهنا هو ليس كلب ضال»، و هو ما أكده أحمد السجيني مقدم مشروع القانون، قائلا :« هو فى هذه الحالة تحت رعاية و حيازة جهة و هى المجتمع المدني».


و قالت منة فاروق ممثلة المجتمع المدني فى الاجتماع:« هناك كلاب ضالة لدينا نقوم برعايتها و تعقيمها ، كيف نضمن انه لن يتعرض لها احد او يتمم تسميمها».

و هو ما أثار غضب النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، قائلا:« أين يوجد ما تتحدثين عنه من تطعيم و تعقيم ، بيحصل فين ده ، انتي تتحدثين عن مصر الجديدة و هو غير حقيقي و ليس به شىء من لاصحة ».


و علق «السجيني » قائلا :« التسميم غير وارد و عندما تقدمنا بالقانون لمسنا جدية من الحكومة بكل وزاراتها لاقراره حتى لا يتم تسميم او قتل للحيوانات و لكن يتم تحقيق خارطة طريق تم الاتفاق عليها للالتزام بمواثيق الامم المتحدة ».

و قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إنه برعاية المجتمع المدني هو موضوع تحت رعايته و ليس ضال .

ياسمين فواز

ياسمين فواز

3:49 م, الثلاثاء, 28 مارس 23