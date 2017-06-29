تعريفة النقل على الخطوط الداخلية بالقاهرة بعد الزيادات

نشر الجهاز المركزى للتعبئة للعامة والإحصاء ملخص تعريفات النقل الجديدة عقب قرار رفع أسعار الطاقة، وتضمنت الأسعار الجديدة وصول تعريفة الراكب الواحد فى السيارات التى يعتمد تشغيلها على السولار بين منطقتى رمسيس والعتبة إلى 1.5 جنيه، بزيادة 3.6%.

وجاءت التعريفات الجديدة فى الدراسة الصادرة عن الجهاز منذ قليل، بعنوان “تأثير زيادة أسعار الوقود على نقل الأفراد والبضائع”، بحيث تسجل تعريفة الراكب بين منطقتى رمسيس والسيدة عائشة جنيهين بزيادة 3.9%، بينما ستبلغ تعريفة رمسيس – عين شمس نحو جنيهين ونصف، بزيادة 9.3%، وستبلغ تعريفة رمسيس -السلام نحو 3جنيهات ونصف الجنيه بزيادة 8.8%.

وارتفعت تعريفة طريق رمسيس – المعادى 12%، لتبلغ 3جنيهات ونصف، بينما سجلت تعريفة رمسيس – السادس من أكتوبر نحو4.5 جنيه، وبلغت تعريفة غمرة – الحى السابع نحو 3 جنيهات بارتفاع نسبته 5.2%.