تعريفة الركوب الجديدة بالجيزة بعد تحريك أسعار البنزين

بدور إبراهيم: اعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة التعريفة الجديدة للسيرفيس طبقا للزيادات التى اقرها مجلس الوزراء لأسعار المحروقات. وينشر "المال" قوائم تعريفة الركوب طبقا للزيادات التى أقرها المحافظ مع مرعاه المواطن والسائق، حيث تم اعتماد التعريفة الجديدة لمركبات النقل الجماعى

بدور إبراهيم:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة التعريفة الجديدة للسيرفيس طبقا للزيادات التى اقرها مجلس الوزراء لأسعار المحروقات.

وينشر “المال” قوائم تعريفة الركوب طبقا للزيادات التى أقرها المحافظ مع مرعاه المواطن والسائق، حيث تم اعتماد التعريفة الجديدة لمركبات النقل الجماعى والسرفيس والتى تتراوح بين 25 قرشا و75 قرشا للخطوط الداخلية ومن 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للخطوط الخارجية بنسبه تتراوح بين 7 إلى 20% وفقاً لمسافة كل خط وإلزام السائقين بها حتى لا يتم استغلال المواطنين.