تعرف علي 3 محاصيل زراعية مصرية رفعت السعودية الحظر عنها

الصاوي أحمدقامت السلطات السعودية خلال 24 ساعة برفع الحظر عن استيراد 3 سلع زراعية محظور دخولها وهي الفلفل والفراولة والجوافة وذلك بعد التأكد من تطبيق الجانب المصري إجراءات مشددة للصادرات الزراعية وبدأت في تطبيقها خلال الفترة الماضية وهي تسمي الممارسات الزراعية الجيدة .وأعلن الحجر الزراعي ق

الصاوي أحمد

قامت السلطات السعودية خلال 24 ساعة برفع الحظر عن استيراد 3 سلع زراعية محظور دخولها وهي الفلفل والفراولة والجوافة وذلك بعد التأكد من تطبيق الجانب المصري إجراءات مشددة للصادرات الزراعية وبدأت في تطبيقها خلال الفترة الماضية وهي تسمي الممارسات الزراعية الجيدة .

وأعلن الحجر الزراعي قبل ساعات قليلة أنه تم رفع الحظر عن محصولي الفلفل بأنواعه والفراولة المصرية بأنواعها،بينما تم رفع الحظر عن الجوافة المجمدة والمصنعة منتصف يوم أمس.

وتتضمن القواعد الجديدة للتصدير الرقابة علي المزراع المنتجة لهذة المحاصيل والتأكد مع إتباعها للأساليب المتبعة عالميا إبتداءا من عملية الزراعة حتي التعبئة والتصدير مرورا بتسجيل المزرعة في قوائم تابعة للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.



وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي في تصريحات خاصة لـ”المال ” قبل قليل أنه لم يتبق من المحاصيل المحظور دخولها للمملكة سوي الجوافة الطازجة مؤكدا أن هناك مباحثات ستبدأ بين الجانبين المصري والسعودي خلال الفترة المقبلة .



و قال “العطار “إنه تلقى خطابا رسميا من السلطات السعودية برفع الحظر من قبل سلطات الحجر الزراعى السعودى على صادرات الفراولة والفلفل المصرى لمختلف الأنواع .



وأكد “العطار” أن القرار جاء بعد إطلاع سلطات الحجر السعودى على تطبيق المنظومة الجديدة خلال الزيارة الأخيرة للوفد المصرى، وفقا للاشتراطات الأوروبية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “ومعايير منظمة الكودكس”، لرفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.



وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد رفعت أمس الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة المصدرة من مصر إلى المملكة العربية السعودية، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

ويأتي قرار “الغذاء والدواء” بناءً على التزام الجهة الرقابية فى مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر.



وكانت الهيئة حظرت مؤقتاً فى استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر بسبب متبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.