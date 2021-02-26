تعرف علي هيكل ملكية أورينت للتأمين بعد موافقة الرقابة المالية علي زيادة رأسمالها (جراف)

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي الطلب الذي تقدمت به شركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، لزيادة رأسمالها المدفوع من 150 إلي 250 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 100 مليون جنيه، ممولة من الأرباح المُرحلة.

ووفقًا للقرار رقم 94 لسنة 2021 ، الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المُعطي، نائب رئيس الرقابة المالية- حصلت المال علي نسخة منه- وافقت الهيئة علي تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر.

وتنص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة أورينت، التي تم تعديلها علي أنه ” تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه مصري، ورأس المال المُصدر 250 مليون جنيه، موزعًا علي 25 مليون سهم، قيمة كل منها عشرة جنيهات، منها مائة مليون جنيه، أسهم نقدية، ومائة وخمسون مليون جنيه، أسهم مجانية.

فيما نصت المادة السابعة، من النظام الأساسي، التي تم تعديلها، بشركة “أورينت للتأمين التكافلي- مصر” علي أنه “إكتتب المؤسسون في كامل رأس المال المُصدر البالغ عددها 25 مليون سهم، قيمتها 250 مليون جنيه مصر.

ويتوزع هيكل ملكية أورينت للتأمين التكافلي – مصر، بواقع 60% لشركة “أورينت للتأمين” الإماراتية، مقابل 20% لبنك الإتحاد الوطني مصر، ومثلها لمصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 40% مقابل 60% للإمارات، ووفقًا لنص قرار الرقابة المالية، سدد المكتتبون 100% من كامل القيمة الإسمية قبل الزيادة، بموجب التأشير بالسجل التجاري، وأنه تم سداد 100% من الزيادة ، من الأرباح المُرحلة، بإصدار أسهم مجانية، وفقًا للميزانية العمومية للشركة في 30 يونيو 2019.

الجراف التالي يوضح هيكل مساهمي أورينت للتأمين التكافلي- مصر، بعد زيادة رأسمالها المدفوع لـ 250 مليون جنيه وموافقة الرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم بشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر.

الجراف التالي يوضح القيمة الإسمية للأسهم التي يمتلكها كل مساهم بشركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر.