تعرف علي هيكل مساهمي اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة بعد زيادة رأسمالها المدفوع (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، علي تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي ، لشركة اللبنانية السويسرية لتأمين الحياة التكافلي ، بموجب القرار الصادر برقم 307 لسنة 2020 – حصلت المال علي نسخة منه-.

وتضمنت التعديلات، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصل الي 103.7 مليون جنيه ، مقابل 85 مليون جنيه قبل الزيادة ، موزعة علي 10.370.000 سهم، بقيمة إسمية تصل الي 10 جنيهات مصري لكل سهم.

18.3 مليون جنيه قيمة الزيادة في رأسمال اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة

وتم تمويل الزيادة البالغة 18.3 مليون جنيه من المساهمين، ويضم هيكل الملكية إثنين من المستثمرين الأفراد، بالإضافة الي إحدي المؤسسات – شخصية إعتبارية- وجميعهم يحملون الجنسية اللبنانية.

ويضم هيكل المساهمين كلِ من، ميشيل فرعون، ولوسيان اوسيان جوزيف لطيف، بالإضافة الي شركة دلتا نير إيست هولدينج ” ش . م. ل ” ، وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية في هيكل ملكية اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلية، 100%.

206.9 مليون جنيه حصيلة الأقساط المباشرة لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصيلة شركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة ، من الأقساط المباشرة 206.9 مليون جنيه في العام المالي الماضي 2018 /2019 ، مقابل 125.3 مليون جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة تصل الي 80.7 مليون جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 64.4%، فيما بلغت المطالبات المباشرة 92 مليون جنيه، مقابل 70.8 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، بزيادة قيمتها 21.2 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع تبلغ 29.9%.

تعرف علي عدد وثائق التأمين السارية للأفراد بشركة اللبنانية السويسرية في 2018 /2019

ويبلغ عدد وثائق التأمين السارية للأفراد، بشركة اللبنانية السويسرية 4221 وثيقة في العام المالي الماضي 2018 /2019 ، مقابل 2473 وثيقة في العام المالي السابق 2017/2018 ، وتساوت مبالغ تأمين الوثائق السارية للأفراد في العامين المالين الماضي والسابق ، والبالغ قيمتها 1.7 مليار جنيه تقريبًا، فيما يصل متوسط مبالغ التأمين لكل وثيقة إلي 408.5 ألف جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 697.3 ألف جنيه في العام المالي السابق.

الجراف التالي يوضح هيكل ملكية اللبناينة السويسرية، وحصة كل مساهم في هيكل الملكية، وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 307 لسنة 2020 .