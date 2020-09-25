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تعرف علي نصيب فروع التأمين من التعويضات المُسددة بالأردن في نهاية أغسطس ( جراف)

البالغ قيمتها 261 مليون دينار
الشاذلي جمعة 9:18 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20 9:18 ص, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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إنخفضت فاتورة التعويضات المُسددة، بسوق التأمين الأردنية، لتصل الي 261 مليون دينار تقريبًا في نهاية أغسطس من العام الجاري، مقابل 307 ملايين دينار، مسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 15%.

28.8 مليون دينار نصيب التأمين التكافلي من التعويضات

كشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن ، دائرة الدراسات والتدريب، في الإتحاد الاردني لشركات التامين- حصلت المال علي نسخة منها- ، أن نصيب شركات التامين التكافلي، من التعويضات المسددة، بلغت قيمتها 28.8 مليون دينار، في نهاية أغسطس 2020 ، مقابل 33.2 مليون دينار، فاتورة مُسددة في نهاية أغسطس 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 13.3%

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وبلغ نصيب فرع التأمين البحري، من التعويضات المسددة، 3.9 مليون دينارفي أغسطس 2020، مقابل 5.2 مليون دينار في أغسطس 2019، بنسبة إنخفاض تصل الي 24.1%.

18.8 % إرتفاعًا في تعويضات الحريق

وشهدت فاتورة تعويضات فرع تأمين الحريق، إرتفاعًا بنسبة 18.8% في نهاية أغسطس 2020 ، لتصل الي 18.6 مليون دينار، مقابل 15.7 مليون دينار تقريبًا في أغسطس 2019.

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وفيما يخص تأمين المركبات الشامل، بنوعيها سواء الإلزامي والتكميلي، فقد بلغت فاتورة التعويضات المسددة، 117.1 مليون دينار تقريبًا، مقابل 151.5 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة ، أي بنهاية أغسطس 2020 و2019 علي التوالي بإنخفاض نسبته بنسبة 22.7%.

وإنخفضت التعويضات المسددة، في تأمين الإئتمان بنسبة 37.3% لتصل الي 793.4 ألف دينار، مقابل 1.3 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة ، أغسطس 2020 و2019 علي التوالي.

98 مليون دينار نصيب الطبي من التعويضات المُسددة

من ناحية أخري، إنخفضت التعويضات المسددة، بفرع التأمين الطبي، بالسوق الأردنية، لتصل الي 98 مليون دينار في أغسطس 2020، مقابل 107.6 مليون دينار تقريبًا، في أغسطس 2019 ، بنسبة إنخفاض تصل الي 8.9%.

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وإنخفضت فاتورة التعويضات المسددة، في تأمين الحياة بنسبة 11.1% لتصل الي 21. مليون دينار، مقابل 23.7 مليون دينار تقريبًا، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي يوضح، نصيب فروع التأمين، من فاتورة التعويضات المُسددة ، بالسوق الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.

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بقلم الشاذلي جمعة

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