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تعرف علي نصيب شركات التأمين من الأقساط المحصلة خلال أول تسع شهور من العام (جراف)

مصر للتأمين تتصدر السوق
الشاذلي جمعة 12:53 ص, السبت, 28 نوفمبر 20 12:53 ص, السبت, 28 نوفمبر 20

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قادت مصر للتأمين، إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وحدات السوق، بتنوع أنشطته سواء في الحياة أو الممتلكات، في مؤشر الحصة السوقية، للأقساط المحصلة، خلال التسع شهور الأولي، من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، تصدرت “أليانز لتأمينات الحياة – مصر” ، شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، في الحصة السوقية، لحصيلة الأقساط المُحصلة، خلال الشهور التسع الأولي من العام الحالي 2020.

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كشفت البيانات الرسمية، الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحواذ شركة مصر للتأمين، علي حصة سوقية بلغت 16.82% من إجمالي الأقساط المحصلة علي مستوي السوق، في الشهور التسع الأولي من العام الحالي، البالغة 29.1 مليار جنيه، منها 4.9 مليار جنيه تقريبًا، هي نصيب شركة مصر للتأمين.

وفي المقابل، حلت شركة مصر لتأمينات الحياة، في مركز الوصيف، بين قائمة شركات التأمين المصرية، في الحصة السوقية، من الأقساط المحصلة، خلال التسع شهور الأولي من العام الحالي، بنسبة 13.15%، وبقيمة تتجاوز 3.8 مليار جنيه.

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من ناحية أخري، جاءت شركة “أليانز لتأمينات الحياة –مصر” في المركز الثالث، بين قائمة الشركات المصرية، الأعلي في الحصة السوقية، والأولي علي مستوي الشركات التابعة للقطاع الخاص، بحصة سوقية بلغت 11.88%، بقيمة تلامس 3.5 مليار جنيه.

الجراف التالي، يوضح قائمة الشركات ،الأعلي في الحصة السوقية، من الأقساط المحصلة، خلال الشهور التسع الأولي من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي.

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الجراف التالي، يوضح قائمة الشركات ، الأكبر في حصيلة الأقساط المحصلة ، خلال الشهور التسع الأولي من العام الحالي 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي.

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بقلم الشاذلي جمعة

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