تعرف علي نصيب أنشطة وأنظمة التأمين في التعويضات المسددة عامي 2018 و2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

بلغت فاتورة التعويضات المسددة بقطاع التأمين 17.4 مليار جنيه، في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 13.9 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق 2018، بزيادة تصل إلي 3.5 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع 25.2%.

15.9 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التجارية من التعويضات المسددة في 2019

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعويضات المسددة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2019، البالغة 17.4 مليار جنيه، موزعة بواقع 15.9 مليار جنيه تقريبًا، لشركات التأمين التجاري، مقابل 1.5 مليار جنيه لصالح شركات التأمين، العاملة وفق النظام التكافلي.

وتوزعت فاتورة التعويضات المسددة، في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر من العام قبل الماضي 2018، البالغة 13.9 مليار جنيه، بواقع 12.9 مليار جنيه تقريبًا، لشركات التأمين التجاري، مقابل مليار جنيه لصالح شركات التأمين، العاملة وفق النظام التكافلي.

51 % نسبة الزيادة في فاتورة التعويضات المسددة بشركات التأمين التكافلية نهاية 2019

وفيما فاتورة التعويضات المسددة بشركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، وفق النظام التكافلي، شهدت زيادة تصل نسبتها الي 51%، لتصل الي 1.5 مليار جنيه، في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، مقابل مليار جنيه تقريبًا ، في الفترة المقابلة من العام السابق 2018، بواقع 15.9 مليار جنيه تقريبًا، لشركات التأمين التجاري، مقابل 1.5 مليار جنيه لصالح شركات التأمين، العاملة وفق النظام التكافلي.

9.3 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المسددة و8.1 مليار جنيه للحياة

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، ما قيمته 9.3 مليار جنيه، من إجمالي الفاتورة الكلية علي مستوي السوق، مقابل 8.1 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المسددة، في الفترة نفسها.

وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المسددة في الفترة من أول يناير حتي نهاية ديسمبر 2018 ، ما قيمته 7 مليار جنيه، من إجمالي الفاتورة الكلية علي مستوي السوق، مقابل 6.9 مليار جنيه نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال من المطالبات المسددة، في الفترة نفسها.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من التعويضات المسددة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح نسبة التأمين التكافلي والتجاري من التعويضات المسددة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2018 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح نسبة تأمين الممتلكات والحياة، من فاتورة التعويضات المسددة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الجراف التالي يوضح نسبة تأمين الممتلكات والحياة ، من فاتورة التعويضات المسددة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2018 ، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.