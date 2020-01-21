تعرف علي نسب مساهمات مصر القابضة في شركات التأمين بالسوق المصرية «جراف»

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

خلال الأسبوع الماضي ، أعلنت مجموعة مصر القابضة للتأمين ، عن إطلاق ذراع جديد لها في السوق لمزاولة نشاط تأمين الحياة وفق النظام التكافلي ، وهي مصر لتأمينات الحياة التكافلية، برأسمال مدفوع يصل الي 150 مليون جنيه، بمساهمات بين القابضة كمجموعة وشركاتها التابعة وبين بنكي الأهلي المصري وبنك مصر.

الحيني:خطة القابضة للتأمين توفير حزمة متكاملة من الخدمات

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن شركة مصر للتأمين التكافلي حياة بمساهمة كيانات كبرى تعد خطوة هامة في إطار خطة مصر القابضة للتأمين الاستثمارية، للتوسع في قطاع التأمين وشركاتها وتوفير حزمة متكاملة من الحلول، والخدمات التأمينية التجاري والتكافلي للوصول لشريحة أكبر من العملاء.

وقع اتفاقية الشركة الجديدة، كل من باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، ومؤمن مختار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، وخليل البواب، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلى جانب لفيف من كبار مسؤولي الشركات والبنوك المساهمة.

وتمتلك مجموعة مصر القابضة للتأمين ، ملكية كاملة ، شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بالإضافة الي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومصر لإدارة الاستثمارات المالية “MAM”.

مصر للتأمين التكافلي تدخل السوق برقم 38

وأسست مجموعة مصر القابضة للتأمين شركة مصر للتامين التكافلي ممتلكات عام 2017، وحصلت علي الترخيص النهائي لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 38 ، في يناير 2018 ، ويصل رأسمالها المدفوع إلي 120 مليون جنيه ، بمساهمات بين كل من مصر القابضة كمجموعة وشركتها التابعة في تأمينات الحياة، مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة الي ذراعها العقاري، مصر لإدارة الأصول العقارية، والشركة القابضة للأدوية بالإضافة الي صندوق مصر للاستثمار والتمويل.

سوق التأمين في إنتظار “وطنية”

في سياق متصل، تساهم مجموعة مصر القابضة للتأمين ككيان قابض وذراعها في تأمينات الحياة – مصر لتأمينات الحياة- في شركة “وطنية” لتأمين الممتلكات التي يتم تأسيسها حاليًا برأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 100 مليون جنيه، بالمشاركة مع صناديق تأمين الشرطة.

الجراف التفاعلي التالي يوضح نسبة مساهمة القابضة للتامين وشركاتها التابعة في هيكل ملكية مصر لتأمينات الحياة التكافلية والبالغ رأسمالها 150 مليون جنيه.

الجراف التفاعلي التالي يوضح نسبة مساهمة القابضة للتامين وشركاتها التابعة في هيكل ملكية مصر للتأمين التكافلي ممتلكات والبالغ رأسمالها المدفوع 120 مليون جنيه.

الجراف التفاعلي التالي يوضح نسبة مساهمة القابضة للتامين وشركاتها التابعة في هيكل ملكية وطنية لتأمين الممتلكات والبالغ رأسمالها المدفوع 100 مليون جنيه.