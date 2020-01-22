تعرف علي نسب شركات تأمين الحياة والممتلكات من التعويضات المسددة في نوفمبر الماضي «إنفوجراف»

بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والحياة –سواء العاملة وفق النظام التكافلي أو التقليدي- في شهر نوفمبر الماضي 1.6 مليار جنيه تقريبًا ، بنسبة زيادة تصل الي 12.7% مقارنة بالتعويضات والمطالبات المسددة في الشهر المقابل من العام السابق 2018 ، والبالغة 1.4 مليار جنيه تقريبًا بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

632.5 مليون جنيه نصيب شركات الممتلكات من تعويضات نوفمبر

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من التعويضات المسددة في نوفمبر الماضي 632.5 مليون جنيه مقابل 797.4 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام السابق، بإنخفاض يصل الي 164.9 مليون جنيه، وبنسبة تراجع تصل الي 21%.

58.6 % نسبة الزيادة في مطالبات الحياة المسددة في نوفمبر

وفي المقابل، قفزت فاتورة المطالبات المسددة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال بنسبة 58.6% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، لتصل الي 921.8 مليون جنيه، مقابل 581.2 مليون جنيه خلال شهري المقارنة.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.

ويعرف التأمين التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، و يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمي”الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي والذي يسمى حساب المساهمين.

الجراف التالي يوضح نسبة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وكذلك الحياة وتكوين الأموال من التعويضات والمطالبات المسددة في شهر نوفمبر الماضي.