تعرف علي نسب الزيادة في استثمارات صناديق التأمين في نوفمبر وخلال 11 شهر (جراف)

رفعت صناديق التأمين الخاصة ، المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، استثماراتها الجديدة في شهر نوفمبر من العام الماضي ، بقيمة 4 ملايين جنيه، لتصل الي 1.105 مليار جنيه، مقابل 1.101 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام السابق 2018. هيئة الرقابة المالية

وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

252 مليون جنيه زيادة في استثمارات صناديق التأمين خلال 11 شهر

ووفقًا لأخر إحصاءات ، صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، قفزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة، لتسجل 10.408 مليار جنيه في الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من العام الماضي، مقابل 10.156 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة تصل الي 252 مليون جنيه.

تعرف علي إجمالي عدد صناديق التأمين المسجلة بالرقابة المالية

وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا، وإستحوذت الجهات الحكومية علي 195 من إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.

136 صندوق تأمين تابع لقطاع الأعمال العام

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام 136 صندوقًا، بنسبة 20.3%، مقابل 33 صندوق تأمين خاص يتبع القطاع العام بنسبة 4.9% من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط فعليًا، بالإضافة الي 110 صندوق خاص تابع للقطاع الخاص، بنسبة 16.4%.

النقابات ممثلة بـ 33 صندوق تأمين مُسجل بالرقابة المالية

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للنقابات العامة 33 صندوقًا بنسبة 4.9% ، مقابل 20 صندوق تابع للبنوك، بنسبة تلامس 3%، فيما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للجامعات 24 صندوق بنسبة 3.6% من إجمالي عدد الصناديق المسجلة وتمارس النشاط فعليًا.

1.3 % نسبة صناديق التأمين التابعة للأندية المصرية

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للأندية 9 صناديق من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط بنسبة 1.3%، فيما بلغ عدد الصناديق التابعة للمؤسسات الصحفية 12 صندوقًا بنسبة 1.8%.

الجراف التفاعلي التالي يوضح نسب الزيادة في استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر نوفمبر الماضي منفردًا ، وخلال الفترة من يناير حتي نهاية نوفمبر من عام 2019 ، وفقًا لأخر إحصاءات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.