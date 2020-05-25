تعرف علي نسبة نمو استثمارات صناديق التأمين في فبراير منفردًا وخلال يناير وفبراير معًا (جراف)

بلغت 915 مليون جنيه في فبراير و2.165 مليار جنيه في يناير وفبراير معًا

رفعت صناديق التأمين الخاصة، المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رصيد استثماراتها الجديدة، في فبراير 2020 ، لتصل الي 915 مليون جنيه، مقابل 845 مليون جنيه، تمثل الاستثمارات الجديدة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 70 مليون جنيه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

120 مليون جنيه زيادة في استثمارات صناديق التأمين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين

في السياق ذاته، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، رفعت صناديق التأمين الخاصة، رصيد استثماراتها الجديدة، في يناير وفبراير معًا من العام الجاري 2020 ، لتصل الي 2.165 مليار جنيه، مقابل 2.045 مليار جنيه، تمثل الاستثمارات الجديدة في الشهرين المقابلين من العام الماضي 2019 ، بزيادة تصل الي 120 مليون جنيه.

وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا، وإستحوذت الجهات الحكومية علي 195 من إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.

تعرف علي القنوات التي تتركز فيها استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وتتركز استثمارات صناديق التأمين الخاصة ، في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والودائع البنكية لما تتميز به هذه الاستثمارات من الأمان وتوافر العائد الدورى الذى تحتاج إليه الصناديق لسداد التزاماتها.

أسباب زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وقال المسشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، في تصريحات سابقة لـ “المال” ان استثمارات صناديق التأمين الخاصة تشهد زيادة ، نتيجة قيام العديد من الصناديق بالتعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة واستثمار الأموال ، أو تعيين مدير استثمار متفرغ ترخص له الهيئة لإدارة واستثمار أموالها ، مما نتج عنه تلك الزيادة المطردة فى تلك الاستثمارات. المستشار رضا عبد المعطي

الجراف التالي، يوضح نسبة نمو استثمارات صناديق التأمين الخاصة، في فبراير 2020 ، وخلال شهري يناير وفبراير من العام نفسه، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.