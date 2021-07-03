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تعرف علي نسبة مساهمة الوسطاء في أقساط التأمين بالسوق السعودي بنهاية 2020 (جراف)

شهدت تراجعًا ملحوظًا باستثناء الممتلكات والحوادث
الشاذلي جمعة 2:22 ص, السبت, 3 يوليو 21 2:22 ص, السبت, 3 يوليو 21

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تراجعت نسبة مساهمة وسطاء ووكلاء التأمين في الأقساط المُكتتبة بالسوق السعودي، بنسبة ملحوظة نسبيًا، في نهاية 2020، لتصل الي 41.6% مقارنة بمساهمتهم في أقساط التأمين المُكتتبة العام السابق 2019، والتي بلغت 42.5%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي- حصلت المال علي نسخة منها- بات نشاط التأمين الصحي الأقل إعتمادًا غبي خدمات الوساطة في السوق السعودي، إذ بلغت 34.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة في النشاط، مقابل 36.7% هي نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين في أقساط التأمين الصحي السعودي، خلال 2020، بإنخفاض يصل الي 2.4%.

وفي نشاط التأمين علي المركبات، أو السيارات، بلغت نسبة مساهمة الأقساط المكتتبة عبر نشاط الوساطة- سواء وسطاء أو وكلاء التأمين- 37.8% في نهاية 2020، مقابل 48.9% في نهاية العام السابق 2019، بإنخفاض ضخم يصل إلي 11.1%.

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أما الأقساط المكتتبة في التأمين علي الممتلكات والتأمين ضد الحوادث- اللذان يعتمدان إعتمادًا كبيرًا في العادة علي خدمات الوساطة- فقد بلغت نسبة الأقساط المُكتتبة عبر وسطاء التامين ووكلاء التأمين 69.9% في نهاية 2020 مقابل نسبة تجاوزت 65% في 2019، بإرتفاع تلامس نسبته 5%.

وفي المُجمل، شهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

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وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% ..

الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2020.

الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة بالسوق السعودي نهاية 2019.

الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط التأمين الصحي بالسوق السعودي نهاية 2020.

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الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط التأمين الصحي بالسوق السعودي نهاية 2019.


الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات بالسوق السعودي نهاية 2020.

الجراف التالي يوضح نسبة مساهمة الوسطاء ووكلاء التأمين من الأقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات بالسوق السعودي نهاية 2019.

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بقلم الشاذلي جمعة

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