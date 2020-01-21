تعرف علي نسبة شركات التأمين التكافلية من أقساط السوق المحصلة في نوفمبر«جراف»

بلغت حصيلة شركات التأمين التكافلية- أو العاملة وفق النظام الإسلامي- من الأقساط المحصلة في سوق التأمين خلال شهر نوفمبر الماضي 487.7 مليون جنيه، من إجمالي أقساط السوق والبالغة 3.3 مليار جنيه.

32.2 % نسبة النمو في حصيلة أقساط التأمين التكافلية خلال نوفمبر

وبلغ معدل نمو حصيلة الاقساط التي حصلتها شركات التأمين التكافلية في نوفمبر الماضي 32.2% مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر المقابل من العام السابق 2018 والبالغة 368.9 مليون جنيه، بزيادة تصل الي 118.8 مليون جنيه.

2.8 مليار جنيه حصيلة شركات التأمين التجارية من أقساط نوفمبر

ووفقًا للبيانات الرسمية الصارة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركات التأمين التجارية- أو العاملة وفق النظام التقليدي- من أقساط السوق المحصلة في شهر نوفمبر الماضي 2.8 مليار جنيه تقريبًا.

وبلغ معدل نمو حصيلة الاقساط التي حصلتها شركات التأمين التجارية في نوفمبر الماضي 41.7% مقارنة بالأقساط المحصلة في الشهر المقابل من العام السابق 2018 والبالغة 2 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة تصل الي 800 مليون جنيه.

الرقابة المالية توضح أسباب زيادة أقساط السوق المحصلة

وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.

واشار في تصريحات سابقة لـ”المال” إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات التأمين الاجبارى لاسيما حالات التزوير .

وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.

التأمين البنكي أحد أسباب زيادة الأقساط المحصلة في السوق

وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.

الجراف التفاعلي التالي يوضح نسبة حصيلة شركات التأمين التكافلية من الأقساط المحصلة في السوق خلال شهر نوفمبر الماضي وكذا نسبة حصيلة شركات التأمين التجارية.