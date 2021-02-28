تعرف علي نتائج أعمال شركة مصر لتأمينات الحياة ( جراف)

كشفت المؤشرات المالية، لشركة مصر لتأمينات الحياة ، عن نمو كافة البنود ، خلال العام المالي 2019 /2020

ووفقًا لنتائج الأعمال لشركة مصر لتأمينات الحياة ، شهد إجمالي الأقساط– والذي يضم الأقساط المباشرة وأقساط إعادة التأمين- نموًا بنسبة 12.8% بنهاية يونيو 2020 ، مقارنة بالعام المالي السابق، ليتجاوز الـ 5 مليارات جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه تقريبًا ، خلال عامي المقارنة.

وفي المقابل، بلغت نسبة نمو صافي أقساط مصر لتأمينات الحياة، نموًا بنسبة 14.1% في 2020 ، مقارنة بـ 2019 ، ليصل الي 4.6 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 4 مليار جنيه، خلال عامي المقارنة، فيما إرتفع إجمالي المطالبات- أو ما يُستساغ تسميتها بالتعويضات- لتصل الي 3.4 مليار جنيه، في يونيو 2020 ، مقابل 3.2 مليار جنيه ، في يونيو 2019 ، بنسبة إرتفاع تصل الي 5.8%.

وشهد صافي استثمارات مصر لتأمينات الحياة، تراجعًا، بنسبة 1.7% في يونيو 2020 ، ليصل الي 28 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 28.5 مليار جنيه تقريبًا، في يونيو 2019 ، فيما إرتفع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 12.1%، ليصل الي 3.5 مليار جنيه تقريبًا في نهاية يونيو 2020 ، مقابل 3.1 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2019.

وبلغ صافي أرباح الفترة- أي العام المالي الماضي 219/2020- نموًا بنسبة 18% ، ليلامس 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه، في العام المالي السابق 2018/2019.

وفيما يتعلق بحقوق حملة الوثائق، كشفت المؤشرات المالية، لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن نموها بنسبة 8.8% بنهاية يونيو 2020 ، لتتجاوز الـ 24 مليار جنيه، مقابل 22.1 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2019.

وبلغت نسبة النمو في إجمالي اصول مصر لتأمينات الحياة، 1.4% بنهاية يونيو 2020، لتتجاوز 31.9 مليار جنيه، مقابل 31.5 مليار جنيه تقريبًا في يونيو 2019.

الجراف التالي، يوضح أبرز المؤشرات المالية، لشركة مصر لتأمينات الحياة، في العام المالي الماضي 2019/2020 ، ومقارنتها بالعامين الماليين السابقين.

الجراف التالي، يوضح نسبة النمو أو التراجع في المؤشرات المالية، لشركة مصر لتأمينات الحياة، خلال العام المالي الماضي، ومقارنته بالعامين الماليين السابقين.