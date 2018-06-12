تعرف علي موعد سفر منتخب مصر لمدينة يكاترنبيرج لمواجهة أوروجواي

علي المصري: كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن بعثة المنتخب ستغادر العاصمة الشيشانية جروزني، ظهر غد الأربعاء، في طريقها إلى مدينة يكاترنبيرج الروسية؛ تمهيدًا لخوض أولى مباريات الفراعنة بالمونديال أمام أوروجواي. ويستهل المنتخب المصري، مشواره بالمونديال بمواجهة أوروجواي ظهر الجمعة المق



علي المصري:



كشف المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن بعثة المنتخب ستغادر العاصمة الشيشانية جروزني، ظهر غد الأربعاء، في طريقها إلى مدينة يكاترنبيرج الروسية؛ تمهيدًا لخوض أولى مباريات الفراعنة بالمونديال أمام أوروجواي.

ويستهل المنتخب المصري، مشواره بالمونديال بمواجهة أوروجواي ظهر الجمعة المقبل، على ملعب يكاترنبيرج، ، قبل أن يلتقي كل من منتخبي روسيا، والسعودية.

وتطير البعثة من جروزني، إلى يكاترنبرج؛ حيث يؤدي الفريق تدريبًا بأحد الملاعب الفرعية في نفس اليوم، قبل أن يؤدي مرانه الختامي والأخير على ملعب المباراة، مساء الخميس.

وتقرر أن تغادر بعثة المنتخب مدينة يكاترنبيرج لتعود إلى جروزني، عقب المباراة مباشرة ، لتبقى في العاصمة الشيشانية حتى موعد السفر إلى سان بطرسبرج، ومواجهة منتخب روسيا.