تعرف علي مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي الجديدة

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تقرر تعديل مواعيد عمل مركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة ٩ صباحاً : ٣ عصراً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت.

وذلك بدلاً من المواعيد السابقة والتى كانت من الساعة ٩ صباحاً : ٩ مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، بالتعاون مع وزارة الصـحة ومؤسسات الدولة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم توفير عدد من الخدمات للمواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنيـن على الرابط https://cservices.shmff.gov.eg، منعاً لتكدس المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، خاصة فيما يتعلق باستكمال المُستندات الأساسية للمواطنين، وذلك فى غضون الأسبوع القادم.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن هذا القرار جاء حفاظاً على الصـحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية العاملين بمراكز خدمة العملاء، والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه فى حالة الرغبة في أى استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً : ٣ عصراً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة والسبت، وذلك لحين إشعار آخر.