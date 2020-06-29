تعرف علي مواعيد صرف معاشات يوليو من مكاتب البريد (مستند)

أعلنت هيئة البريد عن آليات صرف جميع المعاشات ودفعة المتجمد من ما ماكينات الصرف الآلى “ATM” إعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأشارت الهيئة في المنشور الصادر عنها، التى حصلت “المال” على نسخه منه، بأنه سيتم صرف قيمة المعاش ودفعة الرصيد المتجمد المستحق في يوليو المقبل على آليات شريحة المعاش على شرائح محددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ، منعا للتكدس أمام مكاتب مع انتشار جائحة كورونا .

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه خلال يومي الأربعاء الأحد 1 و 5 يوليو المقبل ، يليها صرف المعاشات الأقل من 2000 جنيه خلال يومي الأثنين والثلاثاء 6 و 7 من الشهر ذاته .

وحددت صرف المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 يوليو ، على أن يتم صرف الشريحة الأخيرة الأكثر من 3 آلاف جنيه اعتبارا من يوم الأحد 12 يوليو المقبل.

ويوضح المنشور التالى؛ آليات صرف قيمة معاشات والمواطنين قيمة الرصيد المتجمد لشهر يوليو المقبل من مكاتب البريد :