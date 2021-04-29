تعرف علي معدلات النمو والزيادة في أقساط وتعويضات سوق التأمين (جراف)

نجحت 38 شركة تأمين – منها 23 تعمل في نشاط التأمين علي الممتلكات والمسئوليات، و 15 في تأمينات الحياة وتكوين الأموال- في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الي 38.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 33.4 مليار في العام المالي السابق 2018/2019 ، بزيادة قيمتها 5.4 مليار جنيه وبنسبة نمو تلامس 16.2%.

ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات الممتلكات علي النصيب الأكبر من حصيلة الاقساط المباشرة في يونيو 2020 بإجمالي 20.3 مليار جنيه بنسبة 52.3% ، مقابل 18.5 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة بنسبة 47.7%.

وفي المقابل إرتفعت حصة شركة تأمين الحياة وتكوين الأموال، سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي، والتابعة للقطاعين، الأعمال العام والقطاع الخاص، من المطالبات المباشرة، في العام المالي 2019 /2020 ، مقارنة بنصيبها من المطالبات المباشرة في العام المالي السابق 2018/2019.

وفي المقابل، تراجع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المباشرة، في سوق التأمين خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بنصيبها في التعويضات المباشرة، خلال العام المالي السابق 2018/2019.

وبلغت قيمة الزيادة في التعويضات والمطالبات، المباشرة بسوق التأمين خلال العام المالي الماضي، 2019/2020 ، ما قيمته مليار جنيه تقريبًا، بنسبة إرتفاع تصل إلي 5.9%.

وشهدت فاتورة المطالبات المباشرة، علي شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، زيادة ملحوظة في العام المالي 2019 /2020 ، لتصل الي 9.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة تتجاوز 1.3 مليار جنيه، بنسبة إرتفاع تصل الي 16.2%.

وفي المقابل شهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات- البالغة 23 شركة بما فيها المصرية لضمان الصادرات- إنخفاضًا ملحوظًا في العام المالي الماضي 2019/2020، بقيمة 314 مليون جنيه تقريبا، 8.3 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار في العام المالي السابق 2018/2019، بنسبة إنخفاض تصل الي 3.7% .

من ناحية أخري، نجحت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال – بتنوع هياكل ملكيتها سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو التابعة للقطاع الخاص، وبتعدد أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التجاري أو التكافلي- في زيادة حصتها من إجمالي الأقساط علي مستوي السوق، خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق، وفي المقابل تراجع نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، في نفس المؤشر- أي إجمالي الأقساط – خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، رفعت سوق التأمين المصرية –سواء في نشاط الممتلكات والحياة- من إجمالي أقساطها لتصل الي 40.1 مليار جنيه، في العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 35.1 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 5 مليارات جنيه، بنسبة نمو تتجاوز الـ 14%.

وتوزعت حصيلة سوق التأمين من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2019/2020، البالغة 40.1 مليار جنيه، بواقع 21.6 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 18.5 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وفي المقابل ، توزعت حصيلة سوق التأمين من إجمالي الأقساط، في العام المالي 2018/2019، البالغة 35.1 مليار جنيه، بواقع 19.7 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات، مقابل 15.4 مليار جنيه، لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

في سياق متصل، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنخفاض نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، العاملة في السوق المصرية- سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وبتعدد أنظمتها سواء التقليدية أو التكافلية- من إجمالي التعويضات ، في العام المالي 2019/2020، مقارنة بالعام المالي السابق 2018/2019، وفي المقابل، إرتفع نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من إجمالي المطالبات، خلال عامي المقارنة.

وبلغ إجمالي التعويضات بسوق التأمين المصرية، في 2019/2020، ما قيمته 18.9 مليار جنيه، مقابل 18.3 مليار جنيه، في العام المالي السابق 2018/2019، بزيادة تصل الي 600 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع تتجاوز 3%.

وتوزع إجمالي التعويضات والمطالبات بسوق التأمين، في العام المالي 2019/2020، البالغة 18.9 مليار جنيه، بواقع 9.2 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 9.7 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

وفي المقابل، توزع إجمالي التعويضات والمطالبات بسوق التأمين، في العام المالي 2018/2019، البالغة 18.3 مليار جنيه، بواقع 9.9 مليار جنيه لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 8.4 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال.

الجراف التالي، يوضح الأقساط المباشرة وإجمالي الأقساط، ونصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من كل منهم ، خلال العام المالي 2019/2020.

الجراف التالي، يوضح التعويضات المباشرة وإجمالي التعويضات، ونصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من كل منهم ، خلال العام المالي 2019/2020.